Tutte le fiction Mediaset e Sky in arrivo nel 2018

La Taodue dedica un ciclo di film a quattro eroi morti per i loro ideali. Si comincia con la storia dell’imprenditore Libero Grassi (Giorgio Tirabassi), il primo a non piegarsi al pizzo e che per questo venne ucciso a Palermo nel 1991. Si prosegue poi con Mario Francese (Claudio Gioè), giornalista «scomodo» ucciso dalla mafia nel 1979 davanti alla sua casa di Palermo. Si continua poi con la vicenda di Emanuela Loi (Greta Scarano), la giovane poliziotta sarda della scorta di Paolo Borsellino morta assieme a lui e ai suoi colleghi nell’attentato di via D’Amelio nell’estate del 1992. Infine, l’ultimo film sarà dedicato a Renata Fonte (Cristiana Capotondi), assessore alla cultura e alla pubblica istruzione di Nardò (Lecce) uccisa nel 1984 mentre rientrava a casa.

Canale 5, dal 14 gennaio