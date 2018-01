Tutte le fiction Rai in arrivo nel 2018

14

.

Fabrizio Gifuni (51) è il protagonista del tv movie che ricostruisce gli ultimi anni della vita di Pippo Fava, il giornalista siciliano ucciso dalla mafia

il 5 gennaio 1984. Fava, con la direzione del suo primo quotidiano e poi del mensile «I Siciliani», scrive degli innominabili, pubblica le foto dei boss, scoperchia il sistema di potere mafioso che governa Catania in quel periodo

e per questo viene zittito per sempre. Alla regia, Daniele Vicari.

Raiuno, prossimamente