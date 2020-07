10 commedie americane divertenti, per ridere tanto

21 Luglio 2020 | 12:34 di Chiara Vitali

Dopo (o durante) un lungo periodo di stress, farsi qualche risata può essere un vero toccasana. Anche se le vacanze quest'anno saranno un po' anomale, restano un’occasione per provare a staccare la spina, rilassarsi. E se volete fare una pausa dal mare o dalla montagna, o rifugiarvi in casa per sfuggire al caldo soffocante della città, ecco 10 film per ridere e sorridere. Qualche commedia americana divertente per passare un paio d’ore davanti al piccolo schermo in allegria.



Una settimana da Dio Tutti ricordano "Una settimana da Dio", commedia del 2003 con protagonista Jim Carrey. Nel film interpreta Bruce, sfortunato giornalista televisivo a cui sembra andare tutto storto. Almeno finché Dio (Morgan Freeman) non gli consegna i suoi poteri per un periodo limitato. Tra rivincite personali e problemi inaspettati, Bruce scoprirà che fare Dio non è poi così semplice.

American Pie Il film comico che ha sbancato i botteghini di tutto il mondo, seguito da altri tre episodi e da quattro spin-off destinati al mercato dell’home video. Contando che dal primo film all’ultimo sono passati più di 20 anni, si può dire che esiste una generazione che è cresciuta con Jason Biggs e i suoi amici. Ormai è un cult.

Tutti pazzi per Mary Un grande classico direttamente dal 1998: come dimenticare “Tutti pazzi per Mary”, la commedia con protagonista Cameron Diaz che ha lanciato la carriera dei fratelli Farrelly (registi anche di “Scemo & più scemo” e “Amore a prima svista”. Ancora fissato sulla sua cotta del liceo Mary Jensen, tredici anni dopo lo “sfigato” Ted (Ben Stiller) ingaggia un investigatore privato per ritrovarla, ma anche lui se ne innamorerà.

Scary Movie Primo di una lunga serie, il film di Keenen Ivory Wayans ha un solo obiettivo: prendersi gioco di una serie che hanno fatto discutere e attirato il pubblico in sala. Giocando su una comicità al limite, "Scary Movie" si fa parodia di pellicole horror come "Scream"e «The Blair Witch Project», ma anche di film commoventi come "Titanic". Il tutto attraverso una comicità demenziale che mira a far ridere lo spettatore con ogni mezzo a disposizione.



La rivincita delle bionde Bella e bionda, dunque sciocca? Assolutamente no! Per dimostrare al suo ex di essere tutt’altro che stupida, ecco Reese Witherspoon approdare all’università di Harvard e conquistarsi nel giro di pochissimo una laurea in giurisprudenza, senza rinunciare ai completini rosa o alla stereotipata compagnia del suo minuscolo Chihuahua.

21 Jump Street Se avete amato la serie televisiva "21 Jump Street" degli Anni 80, con un giovane Johnny Depp, sappiate che questo film ne è la spietata parodia. Ci si sganascia dalle risate, ma è tutt’altro che un film stupido: è davvero ben fatto e soprattutto interpretato con grande professionalità da Jonah Hill e da Channing Tatum, vera rivelazione comica del film. Se vi piace, potete concedervi una piccola maratona: c'è anche "22 Jump Street".

Voices (Pitch Perfect) Se non provate alcun fastidio per i film musicali, sicuramente riterrete "Voices (Pitch Perfect)" molto divertente e non ci stupiremo se in una determinata scena vi troverete a ballare col pugno alzato. Se poi ve la cavate bene con l’inglese vi consigliamo di godervelo in lingua originale, tutte le gag guadagneranno in comicità! Se proprio non vi bastasse, ci sono altri due capitoli: "Pitch Perfect 2" e "Pitch Perfect 3".



Funeral Party Il politicamente corretto non fa per voi e avete voglia di qualcosa che vi faccia arrossire mentre scoppiate in una fragorosa risata? "Funeral Party"di Frank Oz è il film che fa al caso vostro. Nel cast c’è anche Peter Dinklage, ai tempi in cui non era ancora l’adorato Tyrion Lannister de "Il trono di Spade" e anche qui lo troverete irresistibile.

Facciamola finita L’apocalisse, a casa di James Franco. Una sgangheratissima commedia che vede un manipolo di giovani attori tutti nel ruolo di se stessi, sorpresi dalla fine del mondo durante una festa in una villa di Los Angeles. Autoironia a fiumi, in una storia che non concede sconti a nessuno e che si fa sempre più nera, come la fine che si avvicina. Non dubitate, però, si ride fino ai titoli di coda. Debutto alla regia di Seth Rogen, che firma il film a quattro mani con Evan Goldberg: se vi piace genere, questo vi conquisterà definitivamente!

Zoolander Lasciate che sia ancora una volta Ben Stiller a distrarvi, con "Zoolander" si va sul sicuro. È proprio lui a interpretare il modello Derek Zoolander in competizione con l'astro nascente delle passerelle: Hansel McDonald (Owen Wilson). Una parodia del mondo della moda che è diventato in pochissimo tempo un vero e proprio cult.



