A Venezia 78, Salvatore Esposito ci parla di “Gomorra” e del suo romanzo “Lo sciamano”

A Venezia 78 l’attore (e scrittore) sul tappeto rosso della Mostra Salvatore Esposito Paolo Fiorelli







A Venezia 78 abbiamo incontrato Salvatore Esposito, il Genny Savastano di "Gomorra" (in autunno arriverà la quinta e ultima stagione della serie): «Vengo a Venezia per incontrare attori autori e registi di ogni parte del mondo. È sempre una grande emozione essere qui. E quest’anno anche di più perché mai mi sarei immaginato di venire in veste di scrittore: presenterò il mio romanzo “Lo sciamano”».

In questa videointervista l'attore e scrittore napoletano, parla anche della prossima stagione della serie che lo ha reso famoso, racconta le sensazioni di Venezia e poi… lancia una divertente proposta ai suoi fan e a tutti i lettori di Sorrisi!