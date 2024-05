Al “Social World Film Festival 2024” premi alla carriera per Isa Danieli, Leo Gullotta e Giorgio Pasotti

La manifestazione si svolgerà a Vico Equense dal 30 giugno al 7 luglio. L'edizione 2024 è dedicata a Sandra Milo Antonella Silvestri







La 14esima edizione del “Social World Film Festival” aprirà con un omaggio a tre grandi attori del panorama cinematografico italiano: Isa Danieli, Leo Gullotta e Giorgio Pasotti. I tre artisti saranno insigniti dei prestigiosi premi alla carriera durante la cerimonia d'apertura, che si terrà dal 30 giugno al 7 luglio a Vico Equense. L'annuncio ufficiale è stato fatto durante la conferenza stampa all'Italian Pavilion del Festival de Cannes.

Quest'anno, il "Social World Film Festival" sarà dedicato alla leggendaria attrice Sandra Milo, protagonista della locandina ufficiale e al centro di una retrospettiva curata da Rai Teche. Il tributo includerà anche una mostra fotografica realizzata in collaborazione con la Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia – Cineteca Nazionale, offrendo un viaggio visivo attraverso la carriera di un'icona del cinema italiano. Il regista Giuseppe Alessio Nuzzo, ideatore e direttore del festival, ha sottolineato l'importanza dell'innovazione tecnologica nel programma di quest'anno. «Il festival punterà molto sulle nuove tecnologie, rinnovando l’appuntamento con il concorso dedicato ai nuovi linguaggi come opere in realtà virtuale, verticali e realizzate con smartphone. Come di consueto saremo green, a partire dagli spostamenti con mezzi elettrici agli allestimenti in cartone riciclato» ha dichiarato. «Queste iniziative mostrano l'impegno del festival verso la sostenibilità ambientale e l'adozione di nuove forme espressive nel cinema».

Tra le novità di quest'anno spicca il concorso "La settimana della critica", che presenterà 10 documentari da tutto il mondo, e la sezione non competitiva "Doc off", con 30 opere valutate da una giuria in collaborazione con il Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani. Questa nuova sezione evidenzia l'impegno del festival nel dare spazio a voci diverse e a documentari di qualità.

Organizzato dalla Città di Vico Equense e sostenuto dal Ministero della Cultura, dalla Regione Campania e dalla Film Commission Regione Campania, il festival continua a essere una piattaforma fondamentale per i giovani cineasti. Durante l'incontro, la regista Lavinia Andreini ha ricevuto il Golden Spike Award dalle mani del direttore della Film Commission Regione Campania, Maurizio Gemma. Il premio è stato assegnato per il suo cortometraggio “La ricerca della bellezza”, realizzato in 72 ore durante il contest Young Film Factory, dimostrando come il festival sia un trampolino di lancio per nuovi talenti.

Il festival vedrà la partecipazione di 138 opere in 13 diverse sezioni, provenienti da 25 nazioni di tutti e cinque i continenti, oltre a più di 200 opere nella speciale sezione "Mercato del cinema". La partnership con Rai Cinema Channel offrirà ulteriore visibilità alle opere dei giovani autori attraverso il portale "La città del cortometraggio". Giuseppe Aiello, sindaco di Vico Equense, ha espresso grande entusiasmo per l'impatto positivo del festival sulla comunità locale. «Credere nel talento e nella creatività dei giovani porta sempre risultati straordinari. Il Social World Film Festival ne è la prova lampante, con un evento a cui ho creduto fin dalla sua nascita», ha dichiarato Aiello, sottolineando l'importanza del festival nel valorizzare il territorio e nel promuovere il turismo culturale.