Arriva la Mostra del Cinema di Venezia

Dal 30 agosto, giorno dell'inaugurazione, l’inviato di Sorrisi ve la racconterà su sito e social Caterina Murino, madrina della Mostra Redazione Sorrisi







L’80a edizione della Mostra del cinema di Venezia inizierà il 30 agosto. E come per ogni grande evento, Sorrisi sarà lì: Paolo Fiorelli, nostro inviato al Lido, intervisterà i protagonisti e vi racconterà giorno dopo giorno gli avvenimenti principali. Come? Troverete tutto sul sito e sulle nostre pagine social.

La cerimonia di apertura, con Caterina Murino nelle vesti di madrina, verrà trasmessa in diretta su Rai Movie a partire dalle 18.45. Per essere sempre aggiornati, sempre su Rai Movie ci sarà in seconda serata il contenitore “Venezia Daily” (anche in terza serata su Raidue), mentre in terza serata su Raiuno vedremo gli approfondimenti di Gigi Marzullo in “Cinematografo estate”.

Tra i film in gara c’è grande attesa per “Comandante” con Pierfrancesco Favino, che sarà il primo film a venire proiettato proprio il 30 agosto. Tante le aspettative anche per “Ferrari” con Adam Driver e Penélope Cruz, “Maestro”, diretto e interpretato da Bradley Cooper, e “Coupe de chance”, commedia di Woody Allen (fuori concorso).