Addio a Louise Fletcher, premio Oscar per “Qualcuno volò sul nido del cuculo”

È morta venerdì 23 settembre in Francia, a Montdurasse, dove viveva, l’attrice americana Louise Fletcher, nota ai più per la sua indimenticabile interpretazione nel ruolo dell'infermiera Mildred Ratched nel film di Milos Forman del 1975, "Qualcuno volò sul nido del cuculo", che le valse anche un Oscar, oltre che il Bafta e il Golden Globe. Un ruolo così iconico che nel 2020 Sarah Paulson ha riportato in scena il personaggio della spietata infermiera nella serie chiamata proprio “Ratched” diretta da Ryan Murphy per Netflix.

Ma Louise Fletcher, che aveva 88 anni, oltre ad aver recitato a fianco di Jack Nicholson nell'adattamento cinematografico del romanzo di Ken Kesey, ha avuto una carriera, nel cinema e in tv, lunga più di sessant'anni. È apparsa, per esempio ne “L’esorcista II: l'eretico" (1977) di John Boorman, con Richard Burton e Linda Blair; "The Cheap Detective" (1978); al fianco di Peter Falk in “A proposito di omicidi...” (1978); "La signora in rosso" (1979), "Brainstorm" (1983), "Blue Steel" (1990) e "Cruel Intentions" (1999).

E ancora, ha avuto un ruolo ricorrente in "Star Trek: Deep Space Nine" ed è stata più volte nominata agli Emmy per ruoli da guest-star in “La famiglia Brock” e "Joan of Arcadia", rispettivamente nel 1996 e nel 2004, e ha interpretato la madre spacciatrice di William H. Macy nella serie tv “Shameless” (2011-12). Il suo ultimo lavoro è stato nella produzione di Netflix “Girlboss” nel 2017 dove compariva in due episodi come guest-star.

Nata il 22 luglio 1934 a Birmingham, in Alabama, da genitori non udenti (che ringraziò con il linguaggio dei segni nel suo discorso di accettazione dell'Oscar), dopo la laurea all'Università della Carolina del Nord, nel 1958 si trasferì a Hollywood dove iniziò la carriera come attrice televisiva nei telefilm “Perry Mason”, “Carovane verso il West”, “Maverick” e “Gli intoccabili” e nel film “La veglia delle aquile” (1963) di Delbert Mann.

Nel 1959 ha sposato il produttore cinematografico Jerry Bick, dal quale ha avuto due figli, divorziando poi nel 1977. Suo figlio Andrew Bick ha precisato a Hollywood Reporter, che la madre è morta per cause naturali, ricordando anche che era sopravvissuta a due tumori al seno.