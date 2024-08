Anya Taylor-Joy torna su Netflix

"La regina degli scacchi" torna su Netflix. Anya Taylor-Joy, che deve molto del suo successo proprio alla serie sulla giocatrice di scacchi sulla piattaforma, lavorerà di nuovo per Netflix per interpretare la protagonista di una nuova serie tratta dal bestseller di Bella Mackie, "How to Kill Your Family" (in italiano “Come uccidere la tua famiglia”). La serie che si svilupperà in otto episodi è stata annunciata all’Edinburgh TV Festival. “La famiglia di Grace è complicata. Suo padre è Simon Artemis, miliardario e ambizioso scalatore sociale. Lei è il frutto di una relazione che lui sostiene di non ricordare e Grace e sua madre sono state lasciate a badare a se stesse. Quando sua madre muore e lei viene respinta dalle persone che dovrebbero amarla, Grace trasforma la sua rabbia in qualcosa di utile: eliminare questa famiglia da cui è stata allontanata, con metodi morbosamente creativi. Grace cerca disperatamente vendetta e una consistente eredità, ma la sua missione la allontana sempre di più da ciò di cui ha davvero bisogno”, recita la sinossi ufficiale diffusa da Netflix.