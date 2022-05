Bo Hopkins: morto l’attore di “American Graffiti” e “Fuga di mezzanotte”

Aveva 84 anni. Era ricoverato dopo aver avuto un attacco di cuore Bo Hopkins sul set nel 1970 Credit: © Getty Lorenzo Di Palma







È morto all'età di 84 anni al Valley Presbyterian Hospital di Van Nuys, nella regione di Los Angeles, dove era ricoverato dopo aver subito un attacco di cuore il 9 maggio, l'attore americano Bo Hopkins, noto in tutto il mondo per aver recitato in alcuni film “classici” come “American Graffiti”, “Fuga di mezzanotte” o “Il mucchio selvaggio”. La morte è stata resa pubblica dalla giovane Sian Eleanor Green che ne ha parlato con i cronisti dell'Hollywood Reporter.

Nato a Greenville, North Carolina, nel 1938, William “Bo” Hopkins, con la sua faccia da “duro” Hopkins era stato utilizzato spesso dal cinema per interpretare i “cattivi” dei film. Per esempio Sam Peckinpah lo diresse in tre film: in “Mucchio selvaggio” (1969) dove interpreta l’antagonista Clarence “Crazy” Lee, in “Getaway” (1972) dove è un rapinatore di banche che fa il doppio gioco e in “Killer elite” (1975) dove è un misterioso esperto di armi.

Anche nel suo film più famoso, “American Graffiti” (1973), George Lucas ne fece un cattivo per eccellenza affidandogli il ruolo di un capo di una gang.

Per la tv ha partecipato a telefilm di successo come “Bonanza”, “Charlie's Angels”, “Dynasty” e “La signora in giallo”. Mentre tra le sue ultime apparizioni sul grande schermo ricordiamo “U Turn - Inversione di marcia”, diretto da Oliver Stone nel 1997, ed “Elegia Americana” del 2020 del regista Ron Howard.