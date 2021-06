Bud Spencer, 10 film da vedere (senza Terence Hill)

È passato solo un anno dal primo film che lo vede protagonista con Terence Hill (Dio perdona… Io no!) e Bud Spencer ancora non sa quale sarà il filone che gli porterà fortuna e dunque non dobbiamo stupirci di vederlo recitare in uno spaghetti western cupo, tutto votato alla vendetta. Il nostro eroe qui interpreta O’Bannion, un bravo pistolero, assoldato – insieme ad altri tre colleghi – dal protagonista per vendicarsi dell’assassino della moglie. Da recuperare, se volete conoscere un Bud Spencer che fa davvero paura: vi diciamo solo che la sceneggiatura è di Dario Argento!