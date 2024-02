Chi è Michele Morrone? L’attore, cantante e modello che fa impazzire su Instagram

L'amore per Michele Morrone è ormai un fatto inconfutabile. Il pubblico italiano (ma anche quello internazionale) è ormai rapito dal fascino dell'attore di nascita pugliese che oggi ha oltre 15 milioni di seguaci su Instagram. Il motivo? La sua bellezza che si declina su qualsiasi media. Michele è nato il 3 ottobre del 1990 a Bitonto, ma è cresciuto a Melegnano, in Lombardia e la sua formazione iniziale è principalmente legata alla recitazione, che l'ha stregato.

Dopo aver continuato i suoi studi a Pavia nell'accademia di Arte drammatica al Teatro Fraschini, non molto tempo dopo entra nel cast di "Come un delfino 2", fiction con Raoul Bova, nel quale, molto diverso da com'è oggi, senza barba e molto meno tatuato, interpreta un "cattivo" della serie. Con diverse partecipazioni in molte fiction, una grossa svolta arriva quando viene scelto nel cast di "Ballando con le stelle", al fianco della stupenda Ekaterina Vaganova (è arrivato secondo). Il suo primo ruolo da protagonista arriva poi nel 2017 nella fiction "Sirene" di Ivan Cotroneo o Monica Rametta, nel quale sarà il tritone Ares (con le sembianze umane e lo pseudonimo di Gegè de Simone).

Si è sentito (moltissimo) parlare di lui a livello internazionale per il film Netflix "365 giorni", un film decisamente per un pubblico adulto che però ha spopolato sulla piattaforma e anche grazie alla forte promozione internazionale. Michele Morrone recita perfettamente in inglese e sostiene senza alcuna difficoltà le interviste nei programmi più prestigiosi del continente, non negando mai la natura provocante di quella pellicola, osteggiata dalla critica ma adorata dal pubblico.

Questo film ha reso la sua popolarità sui social (su Instagram ma anche TikTok) che era già piuttosto forte, devastante. Oggi il suo nome è sulla bocca di tutti e il suo intento, tra una campagna pubblicitaria, la creazione di una linea di abbigliamento femminile e non ultima per importanza, la sua carriera da musicista, il suo sogno è fare una lunghissima carriera nell'industria del cinema. Uscirà in futuro il film "Subservience", uno sci-fi con Megan Fox e "Home sweet home", un film dalle sfumature horror ispirato al famoso videogioco omonimo del 2017.

Ma torniamo un secondo alla musica. Michele sa suonare la chitarra, il pianoforte e ama cantare rock (anche se segue con interesse la musica italiana, c'è un video in cui canta "Distratto" di Francesca Michielin). Ha già fatto molti concerti in giro per l'Europa e seguendolo da tempo, ci siamo resi conto che insieme alla recitazione, è un po' il centro della sua vita.