Claude Brasseur: è morto il papà di Vic nel film “Il tempo delle mele”

Il 22 dicembre si spegne uno dei più grandi attori francesi. Ecco perché la Francia è in lutto

22 Dicembre 2020 | 22:34 di Alessandro Alicandri

Ci lascia a 84 anni Claude Brasseur, l'attore francese che con oltre 60 anni di carriera ha recitato in più di 100 film, tra i quali il celebre "Il tempo delle mele" del 1980, nel quale interpretava François, dentista padre di Vic, interpretata da una giovanissima Sophie Marceau. Il suo agente fa sapere che non è morto per contagio da coronavirus. L'artista, figlio di attori e vincitori di numerosi premi, sarà seppellito vicino al papà attore Pierre a Parigi.