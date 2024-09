È morta Maggie Smith

L'amatissima attrice di "Harry Potter" e "Downton Abbey" aveva 89 anni Maggie SMith in "Harry Potter e la pietra filosofale" Credit: © Warner Bros. Redazione Sorrisi







Ci ha lasciati a 89 anni Maggie Smith, l’attrice che ha dato vita a due tra i personaggi più amati del cinema e della televisione degli ultimi decenni. Aveva infatti interpretato la professoressa Minerva McGranitt nel franchising di “Harry Potter” e la contessa Violet Crawley in “Downton Abbey”.

Nata in Inghilterra nel 1934, ha vissuto con questi ruoli un nuovo successo nella seconda parte della sua vita. Ai due premi Emmy vinti come miglior attrice non protagonista per la serie in costume (nel 2011 e nel 2012) arrivava però già con due Oscar, vinti negli Anni 70 (per "La strana voglia di Jean" e "California Suite").