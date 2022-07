È morto Bob Rafelson, il regista del film “Il postino suona sempre due volte”

A 89 anni ci lascia il grande nome del cinema entrato nel mito negli Anni 60 Alessandro Alicandri







Ha lavorato con i più grandi nomi del cinema ed è senza dubbio un regista entrato nel mito: Bob Rafelson ci ha lasciati il 25 luglio a 89 anni. Tra i film che l'hanno reso celebre c'è anche "Il postino suona sempre due volte". Simbolo del cinema negli anni 60, ha lavorato in tantissime pellicole con Jack Nicholson, con i quali ha realizzato il celebre "Easy rider". Nella vita, Bob è partito davvero dal basso, lavorando come scaricatore di porto, batterista e mettendo musica in radio. Micky Dolenz della band The Monkees (il gruppo ha collaborato con lui per la colonna sonora del film "Head" e altri progetti), ha detto su Twitter: "Purtroppo Bob è morto la scorsa notte, ma ho avuto la possibilità di inviargli un messaggio dicendogli quanto gli fossi eternamente grato per aver visto qualcosa in me. Grazie dal profondo del mio cuore amico mio".