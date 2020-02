È morto Kirk Douglas, aveva 103 anni

06 Febbraio 2020 | 1:00 di Redazione Sorrisi

Si è spento Kirk Douglas, aveva compiuto 103 anni lo scorso dicembre. Tra le più grandi stelle di Hollywood, l’attore di grandi classici come “Spartacus” e “Orizzonti di gloria” era il più longevo premio Oscar e padre di Michael Douglas.



A dare l'annuncio è stato proprio il figlio sul suo profilo Instagram, con un toccante messaggio in cui ha parlato sia della sua eredità cinematografica, sia della sua attività da filantropo.



«E con immenso dolore che io e i miei fratelli annunciamo che Kirk Douglas ci ha lasciati oggi, all'età di 103 anni. Per il mondo era una leggenda, un attore dell’epoca dorata del cinema, un filantropo il cui impegno nei confronti della giustizia e delle cause in cui credeva sono stati un modello a cui aspirare per tutti noi. Per me e per i miei fratelli Joel e Peter era semplicemente “papà”, per Catherine uno splendido suocero, per il suoi nipoti e i suoi bisnipoti il loro adorato nonno e, per sua moglie Anne, uno splendido marito. La vita di Kirk è stata vissuta bene: lascerà al mondo del cinema un’eredità che durerà nel tempo per le generazioni a venire e una storia di rinomato filantropo che ha lavorato per aiutare il pubblico e portare pace al pianeta. Permettetemi di chiudere con le parole che gli ho detto nel giorno del suo ultimo compleanno e che rimarranno sempre vere. Papà, ti voglio tanto bene e sono fiero di essere tuo figlio»