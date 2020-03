È morto Max von Sydow, l’attore svedese aveva 90 anni

09 Marzo 2020 | 13:51 di Redazione Sorrisi

È morto Max van Sydow, l’attore svedese simbolo del cinema di Ingmar Bergman ci ha lasciati domenica 8 marzo, all'età di 90 anni.

Il suo debutto al cinema era stato proprio con il ruolo del cavaliere errante de “Il settimo sigillo” di Bergman (1957), ma la sua carriera da allora non si è mai fermata. Ha fatto parte del cast di altri film che hanno segnato la storia del cinema come “L’esorcista” di William Friedkin ed è stato diretto anche da Steven Spielberg (“Minority Report”) e Martin Scorsese (“Shutter Island”).



Tra le sue interpretazioni più recenti non si può certo dimenticare il corvo a tre occhi de “Il trono di spade” o Lor San Tekka in “Star Wars: Il risveglio della forza” di J.J. Abrams.