È morto Sidney Poitier: aveva 94 anni

Ci lascia uno degli attori simbolo nella lotta contro il razzismo Alessandro Alicandri







Con oltre 70 anni di carriera alle spalle, ci lascia oggi Sidney Poitier, uno degli attori più noti negli Stati Uniti per film come "Un grappolo di sole", “Indovina chi viene a cena?” e “Uptown Saturday Night”. Aveva 94 anni e il 20 febbraio ne avrebbe compiuti 95. Ancora non sono chiare le circostanze della scomparsa, ma la notizia non addolora solo il mondo dello spettacolo, ma anche quello della politica, per il suo enorme impegno sociale in tema di lotta al razzismo. Ha vinto un Oscar come miglior attore per il film "I gigli del campo". Era il 1964 ed è stato il primo attore di colore a vincere quell'ambitissimo premio. Con due matrimoni e sei figli, non è mai stato al centro dell'attenzione dei media per il gossip, ma per un numero incredibile di film realizzati, oltre 50 di cui alcuni anche nelle vesti di regista.