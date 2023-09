Giancarlo Giannini apre il Ferrara Film Festival

L'attore terrà una masterclass curata dall'Università Mercatorum. E riceverà il "Dragone d'Oro alla Carriera" Giancarlo Giannini Credit: © Getty Antonella Silvestri







La formazione è la chiave giusta per accedere all'industria cinematografica. E al Ferrara Film Festival, giunto alla ottava edizione, si parlerà anche di questo con un evento straordinario: la masterclass curata dall'Università Mercatorum con la partecipazione di uno dei maestri del cinema, Giancarlo Giannini. L’appuntamento, in programma per sabato 16 settembre alle ore 17.00 presso il Teatro Nuovo, segnerà l'apertura della kermesse.

Questo incontro speciale (aperto al pubblico previa iscrizione sul sito del Festival) sarà condotto da Anna Bisogno, professore associato di cinema, radio e televisione presso UniMercatorum. L'argomento principale sarà il valore cruciale della formazione per coloro che aspirano a entrare nel mondo della recitazione. Giancarlo Giannini, un'icona del cinema italiano con una carriera lunga e brillante, condividerà la sua esperienza e le sue conoscenze con gli aspiranti attori e cineasti. L'importanza della formazione nel campo dell'arte cinematografica non può essere sottovalutata. È un elemento chiave per aiutare gli artisti emergenti a comprendere appieno le sfide e le opportunità che il settore offre. La masterclass offrirà un'occasione unica per i partecipanti di apprendere da uno dei più grandi talenti del cinema italiano.

Giancarlo Giannini non è solo un attore di fama internazionale, ma anche un insegnante e un mentore per molti giovani artisti. La sua passione per l'arte della recitazione e la sua dedizione alla formazione hanno contribuito a plasmare una generazione di attori e cineasti italiani.

L'Università Mercatorum, con la sua competenza nell'ambito della formazione cinematografica, ha reso possibile questo incontro straordinario. La masterclass al Ferrara Film Festival sarà un momento di apprendimento, ispirazione e condivisione di idee, in cui i partecipanti potranno acquisire preziose nozioni sul mondo della recitazione e del cinema. Giancarlo Giannini sarà anche il protagonista della serata inaugurale del festival, durante la quale riceverà il “Dragone d’Oro alla Carriera”, uno dei più ambiti riconoscimenti della kermesse ferrarese, assegnato negli anni passati a star del cinema come Danny Glover e Jim Sheridan. La presenza dell’Università Mercatorum al Ferrara Film Festival - che vede fra gli organizzatori l’esperto di comunicazione, produttore, manager e imprenditore Gianluca Melillo Muto (docente a contratto dell’Ateneo) - va nella direzione di un costante dialogo con i promotori dei più importanti eventi e iniziative nel settore dello spettacolo e dell’audiovisivo, al fine di creare momenti di alta formazione e confronto culturale nonché di networking professionale per ampliare sempre più le opportunità di placement per gli studenti. «Il cinema, oltre ad essere una straordinaria forma d'arte, è una industria culturale a cui si legano processi produttivi, economici, creativi che rappresentano e raccontano l’Italia nel mondo. È dunque importante conoscere le evoluzioni dei prodotti, dei linguaggi, degli strumenti ma anche avere la formazione adeguata alla realizzazione di progetti audiovisivi competitivi» sottolinea Anna Bisogno - Professore Associato di Cinema Radio e Televisione UniMercatorum. L’ Università telematica Mercatorum è l’ateneo digitale delle Camere di Commercio italiane e offre percorsi accademici caratterizzati dall’innovazione, specializzazione e dallo sviluppo di idee, figure professionali e d’impresa. Tra questi, il corso di Laurea triennale online in Scienze e Tecnologie delle Arti, dello Spettacolo e del Cinema che ha l’obiettivo di coniugare una solida conoscenza degli aspetti artistici con la formazione di​ competenze adeguate e aggiornate nella creazione, comunicazione, promozione di prodotti audiovisivi, sempre più internazionalizzati e in continua evoluzione. In quest’ottica, l’Ateneo ha scelto di co-produrre due cortometraggi: “Con i pedoni tra le nuvole” (2021), interpretato da Milena Vukotic, e “Mentre non c’eri” (2022) con Lodo Guenzi, Eleonora Giovanardi ed Elena Cotta.