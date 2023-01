Jeremy Renner torna sui social dopo l’incidente

L’attore degli "Avengers" è stato operato due volte, ma ringrazia i fan dall’ospedale dopo incidente Jeremy Renner Credit: © Getty Lorenzo Di Palma







È ricomparso sui social per rassicurare e ringraziare i fan l’attore Jeremy Renner che domenica scorsa è stato ricoverato d’urgenza in ospedale, trasportato con un elicottero dopo essere stato travolto dal suo stesso spazzaneve mentre cercava di ripulire i viali d’accesso alla sua casa a Reno, in Nevada, dopo l’eccezionale ondata di maltempo che ha travolta l’America.

Il volto noto in tutto il mondo per la su partecipazione ai film degli “Avengers” impersonando Occhio di Falco, ha infatti condiviso una foto dal suo letto d’ospedale in cui è visibilmente ferito, con questa didascalia: "Grazie a tutti per le vostre parole gentili. Sono troppo incasinato ora per scrivere. Ma mando amore a tutti voi…”.

Secondo la Cnn, Jeremy Renner, che ha 51 anni, rimane in condizioni critiche ed è tuttora ricoverato in terapia intensiva, dopo aver subito due interventi chirurgici per curare le ferite riportate durante l'incidente, tra cui un "trauma toracico da corpo contundente e lesioni ortopediche".