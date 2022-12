Kirstie Alley è morta a 71 anni

Apprezzata attrice di "Cin Cin" e della serie di film "Senti chi parla", Kirstie Alley ci lascia all'età di 71 anni Alessandro Alicandri







Apprezzata attrice di "Cin Cin" e della serie di film "Senti chi parla", Kirstie Alley ci lascia all'età di 71 anni. Ha lavorato un'intera carriera più sporadicamente nel cinema ma è stata sempre attiva in televisione in serie tv e più di recente in reality e programmi di intrattenimento. Esordiente nel 1982 nel film "Star Trek II", si è poi distinta con ruoli comici. L'annuncio della morte arriva direttamente dai figli suoi social. Per "Cin cin" ha vinto anche un Emmy così come per il film per la tv "Per amore di David". John Travolta, compagno di viaggio nel film "Senti chi parla" la saluta con un affettuoso post su Instagram. "Kirstie era la persona con la quale ho avuto un dei rapporti più speciali che abbia mai avuto. Ti amo. So che ci vedremo di nuovo".