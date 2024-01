L’attore Christian Oliver morto in un incidente aereo con le due figlie

È precipitato con un piccolo monomotore nel Mar dei Caraibi Christian Oliver Credit: © GettyImages Lorenzo Di Palma







È morto, in un incidente aereo, insieme alla due figlie Madita, 10 anni, e Annik 12, l’attore americano di origine tedesca Christian Oliver. Il piccolo aereo su cui viaggiava la famiglia è infatti precipitato nel Mar dei Caraibi, pochi istanti dopo il decollo da Bequia, una piccola isola delle Grenadine, a St. Lucia, poco dopo mezzogiorno di venerdì 5 gennaio. Nell’incidente è morto anche il pilota Robert Sachs. Sul posto sono immediatamente accorsi pescatori, sommozzatori e guardia costiera e hanno recuperato i quattro corpi delle persone che erano sul velivolo.

Christian Oliver, pseudonimo di Christian Klepser, era nato in Germania ed aveva 51 anni. Ha partecipato ad oltre 60 produzioni cinematografiche e televisive. È apparso sul grande schermo insieme a George Clooney in “Intrigo a Berlino” e nella commedia d'azione del 2008 "Speed Racer", nel film di Tom Cruise "Operazione Valchiria" e nel 2023 aveva recitato in “Indiana Jones e il quadrante del destino”.

Aveva esordito però nella serie TV "Saved by the Bell: The New Class" e con il film "The Baby-Sitters Club". Nella sua nativa Germania, Oliver ha recitato per due stagioni nel popolare telefilm poliziesco "Squadra speciale Cobra 11".