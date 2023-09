Michael Gambon è morto. L’attore nei panni di Albus Silente aveva 82 anni

L'annuncio arriva dalla famiglia. È stato tra i protagonisti dei film di “Harry Potter” Alessandro Alicandri







È morto l'attore inglese Michael Gambon il 28 settembre 2023. È stato Albus Silente in sei degli otto film di “Harry Potter”. L'attore Michael Gambon è nato a Dublino e ha lavorato oltre che per il cinema, per la tv, è stato un grande attore di teatro e ha avuto una carriera durata 60 anni. È stato Jules Maigret nella serie dedicata al celebre ispettore francese. È subentrato nel ruolo di Album Silente nel 2003 dopo la morte di Richard Harris. In carriera ha lavorato a decine di pellicole, spettacoli teatrali e sceneggiati televisivi, diventando un attore di fama internazionale e un volto iconico in Inghilterra.