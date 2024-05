Michele Riondino: «La mia Taranto, così ferita, così affascinante»

L’interprete di Il giovane Montalbano vince il David di Donatello come Migliore attore per il (suo) film "Palazzina Laf". E si racconta... Giusy Cascio







Sono frutto di un lavoro di sette anni i tre David di Donatello per “Palazzina Laf”, il film sull’Ilva di Taranto prodotto da Palomar ed esordio alla regia di Michele Riondino. Diventato popolare con “Il giovane Montalbano” e visto di recente in “I leoni di Sicilia”, Riondino ha ottenuto la statuetta per il Miglior attore protagonista, a cui si sono aggiunti i premi al Miglior attore non protagonista ricevuto da Elio Germano e alla Migliore canzone originale, “La mia terra”, scritta e interpretata da Diodato. Il film, disponibile su Sky e in streaming su Now, racconta la vicenda di 79 lavoratori confinati nella Palazzina Laf (acronimo di “Laminatoio a freddo”), costretti a stare in un edificio in disuso e ridotti a inutilità e invisibilità: negli Anni 90 è stato il primo caso riconosciuto di mobbing di massa in Italia. Al centro della storia c’è Caterino Lamanna (Riondino), un operaio che si vende come spia al dirigente Giancarlo Basile (Germano).

Riondino, a mente fresca dopo l’ovazione, a chi dedica il suo David?

«Alla mia città. A Taranto siamo nati e cresciuti con l’idea che il nostro destino fosse la fabbrica. E l’acciaieria ha fagocitato tutto: il terziario, il turismo. Ma anche il cinema è una grande industria e sono convinto che Taranto possa rinascere in una prospettiva diversa».

Il suo Caterino Lamanna è una sorta di “Fantozzi nero”, e la sua interpretazione, per impegno, ricorda quelle di Gian Maria Volonté nei film di Elio Petri. Concorda?

«Quelli che ha citato sono i miei riferimenti da una vita. Sono molto legato ai film “impegnati” di Volonté, perché hanno saputo raccontare la società italiana. In questo film in particolare, sì, mi sono ispirato a Fantozzi, ma anche a “I compagni” di Mario Monicelli».

Ci ha messo sette anni per realizzarlo. Come mai?

«Non volevo cadere nella retorica, volevo fare un film inattaccabile e quindi ho fatto un rigoroso lavoro di inchiesta, consultando le carte processuali, parlando con i protagonisti della vicenda, gli avvocati, i magistrati, gli psichiatri».

Il film fa indignare e commuovere: è servito a sanare una ferita nell’anima di Taranto?

«In parte sì. Il mio personaggio è una critica verso la categoria degli operai e nessuno di noi ne esce “pulito”. Mio padre, Franco, è stato un operaio, la mia vita da bambino era scandita dai suoi turni in fabbrica. Anche mio fratello Fabio ha lavorato lì. Ogni tarantino conosce un “Caterino” nella cerchia della famiglia e degli amici. Siamo tutti responsabili, nessuno è fuori dal problema. Proiettare il film a Taranto è stata una seduta di psicanalisi collettiva».

Sua moglie Eva Nestori, make up artist del film, l’ha aiutata con il trucco per diventare Caterino. Che tipo di lavoro ha fatto?

«Le ho chiesto di togliere dolcezza al mio viso. Caterino doveva avere un’aria poco rassicurante. Lei ha scurito tutto: i capelli, i baffi. Dovevo essere proprio nero. Ha anche usato lenti a contatto per coprire gli occhi verdi e un “bite” con denti ingialliti, da fumatore».

Lei con il viso ci lavora. Le capita di rubare la crema a sua moglie?

«Ma è lei che la ruba a me (ride). Si raccomanda di proteggere la pelle dal sole con la crema. Ma io non l’ascolto quasi mai».

Suo fratello Fabio è stato il coach di dialetto pugliese di Elio Germano. Cosa gli ha insegnato?

«A Taranto abbiamo una vocale speciale, una sorta di “e” chiusa, un suono gutturale che denota prepotenza, arroganza. Elio è stato bravissimo ad abbinarci la giusta gestualità».

A proposito di “fratelli”, lei e Diodato siete molto più che amici.

«Ci siamo conosciuti tanti anni fa a Roma e abbiamo scoperto di avere in comune la stessa visione della vita. E che le nostre mamme erano amiche. Condividiamo l’amore per Taranto: nel Parco archeologico delle Mura greche ogni anno si svolge il nostro concerto del 1° maggio “Uno Maggio Libero e Pensante” e nello Spazioporto, che è un avamposto dove si fa arte, musica, cinema, con Antonio ci sentiamo a casa».

Altre bellezze di Taranto da scoprire che consiglia ai nostri lettori?

«Il nostro mare. Ci sono spiagge splendide e selvagge, con le dune: Marina di Lizzano, San Pietro in Bevagna… Poi il MArTA, il museo archeologico che contiene i preziosi ori della Magna Grecia. E consiglierei anche di visitare la città vecchia a Pasqua: nella Settimana Santa abbiamo cerimonie affascinanti».

E da mangiare cosa propone?

«Tubettini (pasta, piccoli ditali rigati, ndr) con le cozze!».

Le sue figlie, Frida di 10 anni e Irma che ne ha 4, sono appassionate di cinema?

«Sì. Andiamo a vedere i loro film: sono un esperto di cartoni!».

Il momento più bello che condivide con le sue bambine?

«Il weekend, quando starebbero a casa tutto il giorno in pigiama a disegnare e a fare lavoretti. Sono più “artigiane” che sportive».

Se per strada i fan la chiamano “Il giovane Montalbano”, le dispiace?

«No, anzi, mi piace. Di recente vicino a Ragusa in spiaggia mi hanno chiesto: “Commissario, quante sdraio le do?”».

Prossimamente la vedremo su Rai1 nella serie tv “Il conte di Montecristo”. Che ruolo ha?

«Jacopo: l’amico del conte Edmond Dantès (Sam Claflin, ndr) che lo aiuta a costruire il suo piano di vendetta».

A un’altra regia cinematografica ci sta pensando?

«Sì, ho due storie tra le mani, vediamo quale arriva prima. Sono nella fase della ricerca, speriamo solo di non metterci altri sette anni!».