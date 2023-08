Morta Antonella Lualdi

L’attrice e cantante si è spenta a 92 anni Antonella Lualdi nel 1974 Credit: © Getty Lorenzo Di Palma







È morta a 92 anni Antonella Lualdi, attrice ma anche cantante, molto famosa soprattutto negli anni dai ’50 ai ’70. Lo ha rivelato pubblicando un post su Facebook la giornalista Elizabeth Missland sua «amica dei giorni sereni e spensierati»

Nata a Beirut il 6 luglio del 1931 da padre italiano e madre greca, Antonella Lualdi (nome d'arte di Antonietta De Pascale) ha lavorato in innumerevoli film ma anche per la televisione e, come cantante ha pubblicato diversi singoli e album musicali.

Esordì all’età di 19 anni, nel film musicale “Signorinella” del 1949 e raggiunse il successo con pellicole come “Miracolo a Viggiù” diretto da Luigi Giachino nel 1951 e “Ha fatto 13” di Carlo Manzoni, dello stesso anno. Sposò il famoso attore Franco Interlenghi con il quale ha recitato in opere firmate da autori come Lucio Fulci, Ettore Scola e Vittorio Gassman.

In tv, negli anni ’90 prese parte alla popolare serie televisiva francese “Il commissario Cordier” nel ruolo di Lucia Cordier. Il suo ultimo film è “La bella società” di Gian Paolo Cugno del 2009.