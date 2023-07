Morta Jane Birkin, aveva 76 anni

Addio alla cantante e attrice britannica naturalizzata francese di "Je t'aime... moi non plus" Jane Birkin Credit: © Getty Lorenzo Di Palma







È morta nella sua casa parigina Jane Birkin, celebre cantante e attrice nata in Inghilterra ma naturalizzata francese. La Birkin aveva 76 anni ed era malata tempo, infatti aveva annullato di recente una serie di concerti proprio per motivi di salute: «Sono sempre stata una grande ottimista - aveva scritto nel comunicato che annunciava l'annullamento delle date - e mi rendo conto che mi serve ancora un po' di tempo per essere di nuovo capace di stare in scena e con voi».

Jane Birkin era nata a Londra nel 1946, ma si era trasferita in Francia alla fine degli anni Sessanta, dove, dopo un primo matrimonio con il compositore John Barry, dal quale ebbe una figlia, Kate, morta nel 2013, incontrò Serge Gainsbourg, con il quale diede vita a una mitica coppia artistica e nella vita.

Nel 1969, i due raggiunsero la fama mondiale con un indimenticabile duetto su "Je t'aime... moi non plus", con la voce sussurrata della Birkin. Nel 1971, nacque la loro figlia Charlotte Gainsbourg, attrice.

Come attrice (oltre che sceneggiatrice e regista), Jane Birkin ha recitato in molti film, come "La piscina", "Una donna come me" o "Blow-up" di Michelangelo Antonioni e "Parole, parole, parole".