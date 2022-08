È morta Olivia Newton-John, aveva 73 anni

Scomparsa l’indimenticabile interprete di “Grease”. Era malata da tempo di cancro Olivia Newton John e John Travolta in "Grease" Credit: © Getty Lorenzo Di Palma







Addio a un pezzo della nostra storia: è morta all'età di 73 anni, l’attrice e cantante Olivia Newton-John, indimenticabile nel ruolo di Sandy in “Grease” a fianco di John Travolta. Lo ha annunciato il marito John Esterling con un post su Facebook, in cui sottolinea che l'artista, malata da tempo di cancro, è deceduta «serenamente nella suo ranch nel sud della California, circondata da familiari e amici. Olivia è stata il simbolo di trionfi e speranza per oltre 30 anni condividendo il suo viaggio con il tumore al seno», ha scritto Esterling. L'attrice aveva creato infatti la Olivia Newton-John Foundation Fund impegnata nel settore della ricerca. La famiglia chiede che eventuali omaggi vengano sostituiti da donazioni alla fondazione.

Nata il 26 settembre 1948 a Cambridge, in Inghilterra, Olivia Newton-John si era poi trasferita con la famiglia a Melbourne quando aveva sei anni e in Australia passò tutta l’adolescenza. Esordì agli inizi degli anni 70, e nel 1974 aveva partecipato anche all’Eurovision Song Contest con i colori del Regno Unito, classificandosi al quarto posto con il brano “Long Live Love”. A darle una popolarità planetaria fu però, nel 1978, “Grease”, il musical di maggior successo nella storia del cinema.

Come cantante ha inciso in tutto 37 album e ha vinto anche diversi Grammy. Tra i suoi più grandi successi, il singolo “Physical” del 1981, seguito dall'omonimo album, vincitore di diversi dischi d'oro e di platino. Nello stesso anno le fu dedicata una stella sulla Hollywood Walk of Fame.

«Mia cara Olivia», ha scritto John Travolta su Instagram appena la notizia si è diffusa, «hai fatto così tanto per rendere le nostre vite migliori. Il tuo impatto è stato incredibile. Ti ho amato tanto. Ci rivedremo ancora lungo il cammino e saremo di nuovo uniti, di nuovo insieme. Sono sempre stato tuo dal primo momento che ti ho vista e lo sarò sempre. Il tuo Danny, il tuo John».