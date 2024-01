Morto David Soul, Hutch nella serie “Starsky & Hutch”

L'attore americano si è spento a 80 anni a Londra David Soul negli Anni 70 Lorenzo Di Palma







David Soul, pseudonimo di David Richard Solberg, attore, cantautore e regista americano è morto oggi a 80 anni in un ospedale di Londra in seguito a una lunga malattia. La notizia è stata data dalla moglie, Helen Snell, alla testata britannica SkyNews.

David Soul era stato reso popolare in tutto il mondo dalla serie televisiva poliziesca anni '70, divenuta di culto, "Starsky & Hutch", in cui era il "biondo", il detective Kenneth "Hutch" Hutchinson, in coppia con Paul Michael Glaser, il bruno e riccioluto Starsky, del quale era rimasto amico per sempre.

"David Soul, marito, padre, nonno e fratello amatissimo, è morto ieri dopo aver coraggiosamente combattuto per la vita con al fianco la sua adorata famiglia", recita la nota diffusa dalla consorte all'emittente britannica.

Non solo "Starsky & Hutch", Soul era noto anche per i suoi ruoli in film come "Una 44 Magnum per l'ispettore Callaghan" (1973), "La ballata dei vagabondi" (1975), "Appuntamento con la morte" (1988), "Brividi nella notte" (1990).