Morto Ivano Marescotti, l’attore aveva 77 anni

Interprete indimenticabile dei film di Checco Zalone e di “Johnny Stecchino” di Roberto Benigni, era ricoverato a Ravenna. Dallo scorso anno si era ritirato dal set per dedicarsi al teatro Ivano Marescotti Credit: © Getty Lorenzo Di Palma







È morto all’Opedale di Ravenna, dove era ricoverato da qualche giorno in seguito al peggioramento delle sue condizioni fisiche causato da una grave malattia, Ivano Marescotti, attore interprete di oltre 50 film, regista e drammaturgo. Maresotti, nato a Bagnacavallo (Ravenna) nel 1946, aveva 77 anni ed era malato da tempo. Lascia la moglie Erika, che aveva sposato un anno fa, e la figlia Iliade nata nel suo matrimonio precedente.

In oltre quarant'anni di carriera, da quando, cioè, decise di lasciare l'impiego al Comune di Ravenna per dedicarsi alla sua passione, Marescotti ha lavorato in teatro con Leo de Berardinis, Mario Martone, Carlo Cecchi, Giampiero Solari, Giorgio Albertazzi, Marco Marinelli, ed ha partecipato anche a oltre cinquanta film, lavorando con registi come Anthony Minghella, Ridley Scott, Marco Risi e Pupi Avati.

Il grande pubblico lo ricorderà senz’altro, però, per la sua partecipazione a film come “Johnny Stecchino” di Roberto Benigni, in cui era l’inflessibile ispettore, il dottor Randazzo, o per la sua collaborazione con Checco Zalone o nelle moltissime le fiction in cui ha lavorato.

Lo scorso anno a febbraio, aveva annunciato la decisione di ritirarsi dalle scene per dedicarsi esclusivamente all’insegnamento al "Teatro Accademia Marescotti" di Ravenna.