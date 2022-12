Morto Lando Buzzanca, l’attore aveva 87 anni

Interprete-simbolo della commedia sexy all’italiana, aveva lavorato anche con Germi e Lattuada Lando Buzzanca Credit: © Getty Lorenzo Di Palma







È morto oggi ad 87 anni, Lando Buzzanca. L'attore era da tempo ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma dopo una caduta dalla sedia a rotelle. “Si è spento serenamente intorno alle 14. Ieri ero venuto a trovarlo - racconta il figlio Massimiliano Buzzanca - e credo mi abbia riconosciuto perché si voleva alzare. L'ho convinto a rimanere a letto. Certo, le sue condizioni non erano delle migliori, ma speravo che almeno questo Natale lo passasse con noi. Quando mi hanno avvisato per dirmi che era peggiorato, stavo uscendo da casa per andare a trovarlo, ma sono arrivato tardi".

Buzzanca (all’anagrafe Gerlando Buzzanca), siciliano di Palermo, aveva esordito sul grande schermo nel 1961 nel celebre film “Divorzio all'italiana” di Pietro Germi, ma il grande successo di pubblico arrivò solo dieci anni più tardo con “Il merlo maschio”, una cosiddetta “commedia sexy all'italiana” diretta da Pasquale Festa Campanile. La sua carriera rispecchia questi due film, tutta giocata in equilibrio tra il cinema più “serio” di registi come Germi e Lattuada e la commedia sexy che tanto successo ebbe nei primi anni Settanta.

La sua parabole è finita tristemente tra polemiche della famiglia e della sua ultima compagna, Francesca Della Valle, sul ricovero nella Rsa, a causa di una malattia neurodegenerativa, dove in un solo anno le sue condizioni erano peggiorate. Lo scorso mese il suo medico, Fulvio Tomaselli, aveva per esempio denunciato il suo decadimento fisico: “Ha 87 anni, ma sembra ne abbia 115. Era in questo stato già a luglio. In sei mesi ha perso 25-30 chilogrammi".