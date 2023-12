Morto l’attore americano Ryan O’Neal

La star di Hollywood, celebre per le interpretazioni di “Love Story” e “Peyton Place”, si è spenta a 82 anni Ryan O'Neal Credit: © Getty Lorenzo Di Palma







La notizia è stata rivelata dal figlio su Instagram: si è spento all'età di 82 anni, l'attore americano Ryan O'Neal, famoso per le sue interpretazioni in film mitici come “Love Story” o “Ma papà ti manda sola?”, ma anche per la decennale e tumultuosa relazione con la bellissima Farrah Fawcett.

«Questa è la cosa più difficile che abbia mai avuto da dire, ma eccoci qui. Mio padre è morto in pace oggi, con la sua amorevole squadra al suo fianco che lo sostiene e lo ama come lui farebbe con noi», ha scritto il figlio Patrick O'Neal sul social. Al momento non sono note le cause del decesso.

Ryan O’Neal era nato nel ’41 a Los Angeles, in California. Conquistò la fama mondiale grazie al ruolo del protagonista, Oliver Barrett IV, in "Love Story” del 1970, che fu il film con i migliori incassi che la Paramount Pictures avesse prodotto fino a quel momento e fu nominato a sette Oscar. In Italia per questo film, O’Neal vinse un David di Donatello come Miglior attore straniero.

Ma negli anni Settanta recitò in altri film di successo come “Ma papà ti manda sola?” con Barbra Streisand nel 1972; “Paper Moon” con la sua primogenita Tatum, che vinse anche un Oscar, nel 1973 e “Barry Lyndon” di Stanley Kubrick nel 1975.

Inoltre, non si possono dimenticare i suoi trascorsi televisivi, infatti Ryan O'Neal si fece conoscere al grande pubblico recitando nella soap opera “Peyton Place” dal 1964 al 1969, accanto a Mia Farrow. Mentre nel 2006 entrò a far parte del cast della serie “Bones”, nel ruolo del padre della protagonista Temperance Brennan.