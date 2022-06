Morto l’attore Roberto Brunetti, detto “Er Patata”

L’attore è stato trovato privo di vita a casa sua a Roma. Aveva 55 anni Roberto Brunetti ai tempi della sua relazione con Monica Scattini Credit: © Getty Lorenzo Di Palma







È stato ritrovato morto nella sua casa di Roma, l’attore Roberto Brunetti, 55 anni, noto anche come “Er Patata”. A dare l'allarme ieri sera, intorno alle 22.30, per richiedere l’intervento dei vigili del fuoco e della polizia, è stata la compagna dell’attore che non riusciva a mettersi in contatto con lui, non ricevendo risposte né al telefono, né al citofono dell’abitazione. Brunetti è stato rinvenuto riverso sul letto, sul corpo non c’era alcun segno di violenza e l'appartamento era in ordine, ma comunque l’autorità giudiziaria ha disposto l’autopsia.

Roberto Brunetti era noto per aver partecipato ad alcuni film di grande successo, come “Romanzo Criminale” nel 2005, il film sulla banda della Magliana diretto da Michele Placido. Ma ha anche recitato in “Fuochi d'artificio” di Leonardo Pieraccioni o in “Paparazzi” di Neri Parenti, oltre che in alcune fiction di grande successo.

Brunetti era stato a lungo compagno dell'attrice Monica Scattini, scomparsa nel 2015.