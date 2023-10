Morto Matthew Perry, attore di “Friends”

L'affabile e sarcastico interprete della famosa sitcom televisiva aveva 54 anni Matthew Perry in "Friends" Lorenzo Di Palma







Matthew Perry, attore americano universalmente noto per aver interpretato l'affabile Chandler Bing nella famosissima sitcom della NBC “Friends”, è morto, sabato 28 ottobre, in una vasca idromassaggio nella sua casa di Los Angeles. La notizia riferita dalla polizia, che è intervenuta nel pomeriggio nella sua abitazione rinvenendolo privo di sensi, è stata diffusa dal “Los Angeles Times”.

Perry, che aveva solo 54 anni, per il ruolo di Chandler in “Friends”, interpretato per ben dieci stagioni, andate in onda negli Usa dal 1994 al 2004, aveva anche ricevuto una nomination agli Emmy nel 2002.

Nonostante l’enorme popolarità ottenuta con “Friends”, uno degli show televisivi di maggior successo di tutti i tempi - con una media di 25 milioni di spettatori per ogni nuovo episodio e sempre tra i primi 10 programmi in prima serata per ogni anno delle sue 10 stagioni negli Usa - l’attore per decenni ha combattuto contro l'alcolismo e l'abuso di sostanze, liberandosi di questa piaga solo a 43 anni.

In seguito trasformò la sua casa sulla spiaggia di Malibù a Los Angeles, in una struttura per il recupero degli alcolisti che ribattezzò “The Perry House” e sostenne a lungo le campagne per curare anziché incarcerare gli autori di reati connessi alla droga, dedicando tempo e ingenti risorse per aiutare altri tossicodipendenti.

Oltre che in “Friends”, trasmessa per la prima volta in Italia nel giugno del 1997 da Rai3, l’attore è apparso anche in altre serie televisive come “Studio 60 on the Sunset Strip”, “Go On”, “The Odd Couple”, ed è stato il co-creatore, produttore esecutivo e protagonista della sitcom della ABC “Mr. Sunshine” del 2011.

Al cinema aveva debuttato nel 1988 con “A Night in the Life of Jimmy Reardon” (in Italia “Le ragazze di Jimmy”), ma il suo film di maggior successo è stato forse “The Whole Nine Yards” del 2000 (in Italia “FBI: Protezione testimoni”), interpretato al fianco di Bruce Willis, che incassò oltre 100 milioni di dollari in tutto il mondo, bissato da un sequel nel 2004. Altri suoi lavori sul grande schermo includono “Fools Rush” (“Mela e Tequila - Una pazza storia d'amore con sorpresa”) del 1997, “Almost Heroes” del 1998, “Three to Tango” (“Appuntamento a tre”) del 1999 e “Serving Sara” (“Tutta colpa di Sara”) del 2002.

Figlio di una giornalista canadese e di un attore americano, Matthew Langford Perry, questo il nome completo dell’attore, era nato a Williamstown, nel Massachusetts, ma dopo il divorzio dei suoi era cresciuto fino ai quindici anni in Canada ad Ottawa, dove era una promessa del tennis professionistico, per poi trasferirsi a Los Angeles e decidere di recitare. Perry non si è mai sposato. Le sue memorie, “Friends, Lovers and the Big Terrible Thing”, sono state pubblicate nel 2021.