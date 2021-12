Morto Renato Scarpa, il Robertino di “Ricomincio da tre”

L'attore Renato Scarpa, interprete di numerosi film e conosciuto soprattutto per l'indimenticabile Robertino di Ricomincio da tre di Massimo Troisi, è morto improvvisamente, oggi giovedì 30 dicembre, nella sua casa di Roma. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, ma al momento si ipotizzano cause naturali per il decesso.

Renato Scarpa era nato a Milano 82 anni fa e aveva esordito al cinema a fine anni '60. Tra i film in cui ha lavorato più conosciuti al grande pubblico, ci sono anche Così parlò Bellavista di Luciano De Crescenzo; Habemus Papam di Nanni Moretti e Un sacco bello di Carlo Verdone in cui era il Sergio che doveva partire con lui per la Polonia e aveva appuntamento davanti al "palo della morte" a Vigne Nuove. Con Troisi aveva lavorato anche ne Il postino di Michael Radford.

"Cari amici, chi ha amato Un Sacco Bello non potrà non esser triste per la scomparsa di Renato Scarpa per un improvviso malore". Così Carlo Verdone lo ha ricordato su Instagram in un post con una foto che li ritrae insieme.