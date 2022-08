Olivia Newton-John: l’Australia offre un funerale di Stato

L’omaggio dei fan sulla Walk of Fame ad Hollywood e a Melbourne palazzi in rosa in suo ricordo Olivia Newton-John nel febbraio del 2021 Credit: © Getty Lorenzo Di Palma







Un funerale di Stato per Olivia Newton-John. Lo ha proposto l’Australia, dove la cantante, attrice e attivista contro il cancro, morta ieri a 73 anni, è cresciuta dall’età di sei anni, quando la famiglia si trasferì dall'Inghilterra a Melbourne. Appena avuta notizia della morte, Daniel Andrews, premier dello Stato di Victoria, di cui Melbourne è la capitale, ha dichiarato di aver pensato di proporre alla famiglia un funerale di Stato in riconoscimento del suo «talento supremo e della sua dedizione alla ricerca sul cancro in Australia».

E, la famiglia, secondo quanto afferma la nipote Tottie Goldsmith, sarebbe intenzionata ad accettare: «A nome non solo della nostra famiglia, ma penso che l'Australia ne abbia bisogno, lei è così amata. Penso che il nostro Paese ne abbia bisogno, quindi lo accetteremo», ha detto in tv. Per ora però, non c’è ancora una posizione ufficiale della famiglia che si è limitata a indirizzare eventuali donazioni in sua memoria all’Olivia Newton-John Foundation Fund .

Intanto ieri sera a Melbourne, per omaggio a Olivia Newton-John, sono stati illuminati di rosa i palazzi del centro, mentre tantissimi fan sono accorsi sulla Walk of Fame ad Hollywood per deporre fiori e cimeli, sulla stella dedicata all’indimenticabile interprete di Sandy in “Grease, sulla passeggiata hollywoodiana delle celebrità.

In Italia, intanto, Mediaset dedica all'attrice la prima serata di Italia1 mandando in onda proprio “Grease”, il musical di maggior successo nella storia del cinema, ma anche il film cult diretto da Randal Kleiser che nel 1978 lanciò Olivia Newton-John e John Travolta nell'olimpo di Hollywood.