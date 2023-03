Tom Sizemore: morto l’attore americano

Aveva 61 anni ed era diventato famoso per aver recitato in “Salvate il soldato Ryan” di Steven Spielberg Tom Sizemore in una scena di Shooter Credit: © GettyImages Lorenzo Di Palma







È morto a Los Angeles ieri, venerdì 3 marzo, l'attore americano Tom Sizemore, noto in tutto il mondo soprattutto per il suo ruolo (era il sergente Mike Horvath) in “Salvate il soldato Ryan” di Steven Spielberg. L'attore aveva 61 anni e lo scorso mese era stato colpito da un grave aneurisma al cervello.

La notizia è stata resa pubblica con un comunicato dal suo manager, Charles Lago: «È con grande tristezza e dolore che devo annunciare che l'attore Thomas Edward Sizemore... si è spento serenamente nel sonno oggi al St Joseph's Hospital di Burbank. Suo fratello Paul e i suoi due gemelli Jayden e Jagger (17 anni) erano al suo fianco».

Tom Sizemore era nato a Detroit nel 1961 e ha recitato, quasi sempre nel ruolo del “duro” in vari film di successo a partire dagli anni Novanta, come “Heat”, “Natural Born Killers”, “Pearl Harbor” e “Black Hawk Down”.