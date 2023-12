Tom Wilkinson: morto l’attore star di “The Full Monty”

Nel corso della sua carriera ha recitato in oltre 130 film Tom Wilkinson Credit: © Getty Lorenzo Di Palma







Tom Wilkinson, attore britannico apparso in famosi film come “The Full Monty” e “Shakespeare in Love” è morto sabato 30 dicembre all’età di 75 anni. Wilkinson aveva da poco ripreso il suo ruolo in “The Full Monty”, quello di Gerald, per la recente serie di Disney+ che racconta le vicende dei protagonisti del celebre film di Ken Loach 26 anni dopo.

Nel corso della sua carriera l’attore inglese è stato nominato agli Oscar due volte, per le sue interpretazioni in “Michael Clayton” e “In the Bedroom”. Ha ricevuto inoltre ben sei nomination ai Bafta - per vincerne uno - e ha vinto un Golden Globe e un Emmy per la miniserie del 2008 “John Adams”.

Wilkinson, che ha recitato in oltre 130 film, ha fatto parte del cast anche in “Rush Hour- Due mine vaganti” con Jackie Chan, “Ragione e sentimento”, “Grand Hotel Budapest”, “Il patriota”, “La ragazza con l'orecchino di perla” o “RocknRolla” di Guy Ritchie.

La notizia della sua dipartita è stata diffusa dalla BBC che ha riportato una dichiarazione della famiglia che recita: «È con grande tristezza che la famiglia di Tom Wilkinson annuncia che è morto improvvisamente a casa il 30 dicembre. Sua moglie e la sua famiglia erano con lui».

Tom Wilkinson era nato a Wharfedale il 5 febbraio 1948 da una famiglia di contadini. Passò la giovinezza in Canada per tornare in Gran Bretagna per laurearsi in letteratura inglese e americana all'Università del Kent di Canterbury. In seguito entrò alla Royal Academy of Dramatic Art di Londra.