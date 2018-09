Un film sulla vita di Bud Spencer

29 Settembre 2018 | 16:24 di Lorenzo Di Palma

Diventerà presto un film la vita del compianto attore napoletano Bud Spencer, all’anagrafe Carlo Pedersoli, scomparso nel giugno del 2016. Lo ha rivelato alla cerimonia d'apertura del Terni Pop Film Fest - Festival del Cinema Popolare, il figlio dell’attore, Giuseppe, che ha specificato che il copione, attualmente in fase di scrittura, si concentrerà sulla sua vita prima del debutto nel mondo dello spettacolo.

Giuseppe Pedersoli, ospite del festival con la figlia di Spencer, Diamante, e il nipote Alessandro Pedersoli ha detto che «per noi è quasi come non se ne fosse mai andato. Abbiamo riscontrato, anche aprendo una pagina Facebook in suo ricordo, come la gente da tutto il mondo lo senta come uno di famiglia. Lui diceva sempre di non essere un attore, dopo molti anni ho capito il senso di quella frase. Sul set non interpretava nessun personaggio, era esattamente come era nella vita».

«Non voleva fare l'attore, poi si è creata una grande alchimia con Terence Hill e come per magia è nato tutto all'improvviso» ha ricordato Alessandro Pedersoli: «Ricordo quando Terence Hill venne a casa nostra per gli ottant'anni di nonno a mangiare gli “spaghetti alla Maria” che era il piatto preferito di entrambi, erano così uniti».

Nel corso del Festival, che ha voluto inaugurare la sua prima edizione ricordando uno dei volti più simbolici del cinema popolare - «I suoi film hanno segnato quattro generazioni», hanno spiegato i direttori artistici Simone Isola e Antonio Valerio Spera - è stato anche conferito il premio “Bud Spencer - Next Generation” a Marco D'Amore, famoso per il personaggio di Ciro in “Gomorra”, serie che lo vedrà debuttare anche alla regia.