Visiona MovieFest 2024: una serata di cinema e solidarietà a Monza

Sabato 25 maggio torna la kermesse cinematografica. Tra gli ospiti Franco Nero, Sergio Friscia e Francesco Baccini Franco Nero Antonella Silvestri







Torna “Visiona MovieFest”, la rassegna cinematografica giunta quest’anno alla sua terza edizione e organizzata dall’associazione culturale Hemingway & Co e dalla Driadi Produzioni. L’appuntamento è sabato 25 maggio, a partire dalle ore 17.30, presso lo Sporting Club Monza. Si tratta di una manifestazione che, sin dall’inizio, si propone di unire celebrazione e riflessione sul mondo del cinema, attraverso un format unico che coinvolge attori e registi di prestigio. Il palco dello Sporting Club Monza vedrà sfilare alcune delle personalità più amate e rispettate del panorama cinematografico e culturale italiano.

Tra gli ospiti di questa edizione, spiccano nomi del calibro di Franco Nero, icona del cinema internazionale, e Sergio Friscia, volto noto della comicità e della televisione. Insieme a loro, interverranno Fabio Mazzari, Francesco Baccini, Debora Villa, Simone Petralia, Giampiero Preziosa, Marco Puccioni, Luca Guardabascio, Andy Bluvertigo, Valeria Rossi, Rossana Carretto e molti altri. La serata sarà arricchita dalla presenza di Aldo Baglio, che con il suo inconfondibile stile saprà regalare momenti di grande divertimento.

Il cuore dell’evento sarà rappresentato dalle interviste sul palcoscenico, dove attori e registi verranno intervistati da giornalisti e personalità del mondo della cultura e dello spettacolo. Ogni incontro sarà accompagnato dalla proiezione di video appositamente montati, contenenti le scene più iconiche dei film e delle opere dei protagonisti. Immagini che non sono solo un modo per rivivere momenti indimenticabili, ma offriranno anche l'opportunità di scoprire curiosità, aneddoti e retroscena raccontati direttamente dagli stessi protagonisti. Le precedenti edizioni del "Visiona MovieFest" (la cui direzione artistica è affidata a Caterina Baglio e Dario Lessa) hanno visto la partecipazione di illustri ospiti come Aldo, Giovanni e Giacomo, Mimmo Calopresti, Valentino Picone, Roberto Lipari, Andrea Roncato, Fabio Rovazzi.

La serata si concluderà con una cena di beneficenza, un momento conviviale in cui pubblico e artisti potranno interagire in un'atmosfera rilassata e informale. I proventi della cena saranno devoluti a La Meridiana e Il Paese Ritrovato, due realtà impegnate nel sociale, confermando così l’impegno non solo nella promozione della cultura, ma anche nella solidarietà.