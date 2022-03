William Hurt è morto a 71 anni

Ci lascia uno degli attori più prolifici del grande schermo, Premio Oscar nel 1986 Alessandro Alicandri







Ci ha lasciati il 13 marzo William Hurt, l'attore Premio Oscar per il film “Il bacio della donna ragno” e famosissimo per decine di film come “Brivido caldo“, “Il grande freddo” e “Dentro la notizia“. La scomparsa è stata annunciata dal figlio in una nota alla stampa di questa domenica. “È con grande tristezza che la famiglia Hurt annuncia la morte di William Hurt, padre amorevole e attore vincitore di Oscar. Ci ha lasciati nella giornata del 13 marzo, una settimana prima del suo 72esimo compleanno. È morto in modo pacifico, circondato dalla famiglia, per cause naturali”. Molto versatile nei ruoli d'azione e drammatici, in molti l'hanno di certo visto negli ultimi film Marvel da “Captain America: Civil War” fino al più recente “Black Widow” nel ruolo del segretario di Stato Thaddeus Ross.