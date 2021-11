“Bohemian Rhapsody”: tutta la verità sul film

Il cantante aveva quattro denti in più. Ma non li volle mai togliere perché era convinto che contribuissero a rendere la sua voce speciale, allungando il palato e creando una sorta di «cassa di risonanza». I denti in più spingevano in avanti gli incisivi, un elemento inconfondibile del profilo di Mercury. Nel film, l’attore Rami Malek indossa una protesi per assomigliargli di più.