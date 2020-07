Buon compleanno Renato Pozzetto!

14 Luglio 2020 | 10:38 di Redazione Sorrisi

Il 14 luglio compie 80 anni Renato Pozzetto, uno degli attori italiani più amati. Sul numero di Sorrisi che trovate in edicola trovate una bellissima intervista.

Per il suo compleanno il comico ci ha accolto in un luogo speciale: la locanda che gestisce a Laveno. «La guerra, l’amore, il successo: qui ci sono io. E vi racconto perché!»



• Mediaset festeggia gli 80 anni di Renato Pozzetto



• Su Raiplay l’ironia e il talento di Renato Pozzetto



Il nostro Paolo Fiorelli lo ha intervistato, iniziando con questa domanda:

La sua poetica un po’ provinciale, immortalata in film come “Il ragazzo di campagna” e “Oh, Serafina!”, nasce qui. Ma lei non era milanese?

«Sì, certo che sono milanese. Ma nel 1942 la nostra casa vicino al parco Solari venne bombardata e da un giorno all’altro partimmo per la campagna. I miei avevano dei parenti a Gemonio, qui vicino, e qui siamo venuti. E da allora ci sono sempre tornato. Prima in vacanza dalle suore, poi in treno a fare il bagno nel lago, poi ho comprato una casa con mio fratello Achille... Anche ai tempi del massimo successo ho sempre fatto il pendolare tra Cinecittà e il lago. Anche mia moglie era di qua e non si è mai voluta trasferire. E sì che avevo comprato una bellissima casa davanti al Colosseo!».

Trovate l'intervista completa, imperdibile, sul nuovo numero di TV Sorrisi e Canzoni.