Cannes 75 al via: tutti i protagonisti del festival del cinema

Paolo Fiorelli







Parte il 17 maggio la 75esima edizione del Festival del cinema di Cannes, che si concluderà sabato 28 con la consegna dei premi principali. L'appuntamento è per le 19, con la Cerimonia di apertura, durante la quale sarà assegnata la prima Palma d'oro: quella alla carriera per l'attore e regista americano Forest Whitaker. Seguirà il film di apertura “Coupez!”, commedia horror di Michel Hazanavicious, a cui è stato cambiato il titolo in fretta e furia per evitare equivoci pericolosi con la cronaca e con la storia (doveva chiamarsi “Z”, ma poi la lettera è diventata il simbolo dell'invasione russa in Ucraina).

Ricchissimo, come sempre, il programma. Tra gli eventi più attesi l'arrivo di Tom Cruise per presentare “Top Gun: Maverick”, il sequel del film che nel 1986 lo trasformò in una star, e “Elvis”, la biografia del Re del rock e del suo leggendario agente, il colonnello Tom Parker (interpretati da Austin Butler e Tom Hanks). Entrambi passeranno fuori concorso.

Tra i titoli in lizza per la Palma d'oro, occhi puntati sul visionario “Crimes of the future” di David Cronenberg (con Kristen Stewart, Viggo Mortensen e Lea Seydoux), che si preannuncia scioccante, e sul drammatico “Armageddon Time” di James Gray (con Anthony Hopkins e Anne Hathaway), senza dimenticare autori pluripremiati come il giapponese Hirokazu Kore-Eda (“Broken”) e i fratelli Dardenne (“Tori et Lokita”).

In gara per l'italia ci sono “Nostalgia” di Mario Martone, con Pierfrancesco Favino, tratto da un romanzo di Ermanno Rea, e la coproduzione internazionale “Le otto montagne”, con Alessandro Borghi e Luca Marinelli, tratto dal bestseller di Paolo Cognetti. Batte invece bandiera francese “Les Amandiers” di Valeria Bruni Tedeschi. Marco Bellocchio presenta fuori concorso il suo “Esterno notte” dedicato all'omicidio Moro (il presidente della Dc ha il volto di Fabrizio Gifuni; nel cast anche Toni Servillo e Margherita Buy). Da non dimentiare poi Jasmine Trinca che è tra i giurati della selezione principale (e presenterà anche il suo film “Marcel!”, con Alice Rohrwacher), mentre Valeria Golino presiede la giura della sezione “Un certain régard”.

Tutti personaggi e titoli di cui vi parleremo diffusamente nei prossimi giorni nel nostro “diario del festival”: seguiteci!