Cannes 75: gli ultimi film (e le feste)

Una scena di "Broker" Paolo Fiorelli







Si conclude con le proiezioni degli ultimi film in gara il programma del concorso per la Palma d'oro. Poi spetterà alla giuria presieduta da Vincent Lindon assegnare tutti i premi maggiori nella cerimonia di chiusura che si terrà domani, sabato 28 maggio.

Tra gli ultimi titoli in gara occhi puntati su “Broker” del giapponese Hirokazu Kore-Eda, che già ha vinto il festival nel 2018 con “Un affare di famiglia”. In “Broker” racconta lo strano viaggio di due amici e una mamma in cerca di... una nuova famiglia per il figlio di lei. Che lo aveva abbandonato in orfanatrofio e poi ci ha ripensato. Ma la polizia considera il tutto un caso di rapimento e si mette sulle loro tracce. Gli altri film in concorso sono “Close” di Lukas Dhont e “Bora Bora” del regista spagnolo Albert Serra.

Insieme alle proiezioni finiscono anche i party, che con i film sono l'altro grande polo di attrazione del festival (anzi si può dire che il popolo di festivalieri si divide in due grandi gruppi: chi vuole vedere tutte le pellicole, e chi vuole partecipare alle feste e sentirsi parte del “glamour”). Dopo quelli di Chopard e dei vari film (particolarmente riuscita la festa per “Elvis”, dove i Maneskin si sono esibiti in un mini-concerto) è arrivato anche l'evento più esclusivo e ambito: il Gala di beneficenza dell'Amfar, che si è tenuto giovedì sera all'hotel du Cap, nella vicina Antibes. Qui si sono esibiti Christina Aguilera, Ricky Martin e Charli XCX, mentre l'ospite d'onore era Robert De Niro. Presenti tra gli altri Tom Hanks, Baz Luhrmann, Milla Jovovich, Vanessa Hudgens , Eva Longoria, Michelle Williams, Naomi Campbell e Elisabetta Gregoraci. E pure il'idolo del calcio francese Kylian Mbappé. Ma ci perdonerete se non abbiamo acquistato il biglietto: costava 13mila euro...