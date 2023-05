Cannes 76: a lezione da Tarantino e Scarlett Johansson

Dopo il bagno di folla per gli attori di “Asteroid City”, oggi il regista americano incontra il pubblico Jason Schwartzman, Wes Anderson, Scarlett Johansson e Tom Hanks Credit: © Getty Paolo Fiorelli







Mentre Nanni Moretti ballava sul tappeto rosso del suo “Il sol dell'avvenire” e il film francese “La Passion de Dodin Bouffant” passava invece un po' in sordina, le star di “Asteroid City” incontravano la stampa e tutti volevano almeno una dichiarazione dalla “divina” Scarlett Johansson. E lei l'ha concessa, dicendo: «Lavorare con Wes Anderson è stata un'esperienza eccitante, lui ha un metodo unico, teatrale: tutto sul suo set è concreto, fisico. Nel film sono un’attrice al centro dello star-system, per interpretarla mi sono ispirata a Bette Davis, ma anche un po' a Marilyn Monroe. Del resto fino a qualche anno fa mi offrivano sempre ruoli sexy alla Marilyn, e io mi stupivo, perché non fanno per me. Sono una persona semplice, anche nel look».

Anche oggi c'è molta Hollywood sulla Croisette: il regista americano Quentin Tarantino incontrerà il pubblico della “Quinzaine des Cineastes” (una delle selezioni che si aggiungono a quella della competizione ufficiale) per tenere una lezione su un decennio per lui decisivo: gli Anni 60. Infatti non solo in quel decennio è nato lui, ma sostiene che proprio allora, e in particolare nel 1969, in California, una nuova generazione di cineasti insorse contro la vecchia Hollywood. E su questo Tarantino ha recentemente pubblicato un'accattivante saggio, di cui parlerà agli appassionati.

Intanto la gara per la Palma d'oro continua con il film di un altro maestro: Wim Wenders, che presenta il suo “Perfect Days”, realizzato tra Germania e Giappone. E in concorso c'è anche “L'Été dernier” di Catherine Breillat, storia di una donna avvocato che mette a rischio tutto quel che ha quando si innamora del figliastro diciassettenne del suo compagno, e inizia una relazione con lui.