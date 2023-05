Cannes 76: “La chimera”, il film “femminista” di Alice Rohrwacher

La storia è ambientata nel mondo dei cacciatori di tesori archeologici Paolo Fiorelli







A Cannes arriva il terzo film italiano in concorso per la Palma d'oro: è “La chimera” di Alice Rohrwacher, con Isabella Rossellini, Alba Rohrwacher e Josh O’Connor. La regista toscana è molto amata in Francia per il suo stile inconfondibile e assai personale: poetico e rarefatto, fiabesco, simbolico, ma anche vagamente bucolico e pasoliniano. Sulla Croisette è già stata premiata due volte: nel 2014 con il Grand Prix della giuria per “Le meraviglie” e nel 2018 con il Prix du Scenario per “Lazzaro felice” (e non dimentichiamoci che è reduce da una candidatura all'Oscar per il cortometraggio “Le pupille”!).

“La Chimera” è ambientato negli Anni 80 nel mondo dei “tombaroli” toscani: , persone che si intrufolano clandestinamente nelle necropoli etrusche, alla ricerca di reperti archeologici da vendere ai collezionisti. Tra di loro c'è un giovane archeologo inglese (Josh O’Connor) che ha il potere di “sentire” la presenza di tesori nel sottosuolo e frequenta una famiglia tutta di donne, capeggiata dalla matrona Isabella Rossellini. Colpisce il fatto che l'intero cast tecnico sia femminile, dalla regista alla direttrice della fotografia Hélène Louvart, dalla montatrice Nelly Quettier alla scenografa Emita Frigato, dalla costumista Loredana Buscemi alla “acting coach” Tatiana Lepore. Quasi una dichiarazione di intenti in un festival in passato accusato di essere “maschilista” e che quest'anno vanta il record di sette registe in concorso (però su 21 film).

In concorso oggi anche una vecchia gloria del festival, già vincitore due volte della Palma d'oro: Ken Loach. Il regista inglese presenta “The old oak” e ha annunciato che questo sarà il suo ultimo film. È la storia del proprietario di un pub in una comunità mineraria una volta fiorente e ora in piena decadenza: tanto che lui fatica a mantenere il locale aperto. Ma non vuole mollare, perché il suo vecchio pub ormai è rimasto l'unico spazio pubblico della città in cui le persone possono incontrarsi. Nel frattempo arrivano dei rifugiati siriani e lui stringe amicizia con uno di loro, anche se gli altri abitanti non vedono la cosa di buon occhio... Quello di Loach è l'ultimo film in concorso: sabato sera ci sarà la premiazione dei vincitori.