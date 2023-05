Cannes 76: Leonardo DiCaprio e il petrolio degli indiani

Nel film di Martin Scorsese, tratto da una storia vera, è coinvolto in un complotto omicida. Al suo fianco Bob De Niro e Brendan Fraser Paolo Fiorelli







Un poker da sogno: Leonardo DiCaprio, Bob De Niro e Brendan Fraser (fresco vincitore del premio Oscar), tutti diretti dal leggendario regista Martin Scorsese. Sono a Cannes per presentare (fuori concorso) "Killers of the Flower Moon", una labirintica storia di omicidi e avidità. Da record anche il budget (200 milioni di dollari) e ancor più la durata: 3 ore e 20 minuti!

Il film si basa su una storia reale e racconta una serie di omicidi di ricchi nativi Osage avvenuti nei primi Anni 20 in Oklahoma, dopo che nelle loro terre era stato scoperto il petrolio. Fu uno dei primi casi su cui indagò l'FBI, allora ancora nella sua “infanzia”. DiCaprio e De Niro sono sospettati di voler mettere le mani sulla ricchezza degli Osage anche a costo di fare una strage. Ma sulla loro strada troveranno Tom White (interpretato da Jesse Plemons), mandato direttamente da Washington a indagare su quel periodo di omicidi durato ben cinque anni (dal 1921 al 1926) e che passerà alla storia come “il regno del terrore".

Martin Scorsese torna così nella cittadina che lo consacrò nel 1976, quando vinse la Palma d'oro con “Taxi Driver” (successivamente ha vinto anche il premio come miglior regista per “After Hours” nel 1986, e nel 1998 è stato il presidente della giuria).

Intanto la gara per la Palma d'oro continua con il nuovo film di Todd Haines, il talentuoso regista americano di “Lontano dal Paradiso” (2002), “Io non sono qui” (2007, su Bob Dylan) e “Carol” (2015). Il suo “May December” è incentrato su una coppia famosa formata da Grace e Joe (Julianne Moore e Charles Melton) la cui storia d'amore è stata per anni al centro dell'attenzione pubblica, anche a causa della grande differenza d'età tra i due: 23 anni. Quando un'attrice che deve interpretare Grace in un film (Natalie Portman) chiede loro ospitalità per conoscerli meglio, tute le dinamiche familiari cambieranno. Dice il regista: «Ciò che mi ha attratto di più nella sceneggiatura è la sottigliezza non comune con cui Samy Burch, l'autore, esplora i personaggi: è un film sulla difficoltà di conoscere fino in fondo gli altri».