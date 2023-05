Cannes 76: l’esperimento western di Pedro Almodóvar

Il regista spagnolo assolda Ethan Hawke e Pedro Pascal. Mentre il pluripremiato Kore-Eda apre la gara con “Monster” Ethan Hawke con Pablo Pascal in "Strange ways of life" Paolo Fiorelli







Cannes regala le prime emozioni: Chiara Mastroianni che inaugura il festival cantando (in italiano) “Mi sono innamorata di te” di Luigi Tenco e poi chiama sul palco ad “aiutarla” mamma Catherine Deneuve; Michael Douglas accompagnato a ricevere la Palma d'oro alla carriera da una moglie (Catherine Zeta-Jones) e una figlia (Carys) più emozionate di lui; Johnny Depp con gli occhi lucidi di fronte alla folla che lo acclama, con tanto di striscioni dai balconi.

A proposito: il suo film “Jeanne du Barry” (dove interpreta Luigi XV) è un drammone storico sull'ascesa della cortigiana che diventerà la sua favorita: tanto sontuoso e accurato nella ricostruzione dei lussi e soprattutto degli intrighi della corte di Versailles (dove bastava una mezza parola a fare la fortuna o la disgrazia di una donna) da creare un certo sollievo al pensiero che, pochi anni dopo, quel mondo sarebbe stato spazzato via dalla Rivoluzione Francese.

“Monster” di Hirokazu Kore'Eda

Adesso però comincia la corsa vera e propria per la Palma d'Oro. Il primo regista in gara è il pluripremiato giapponese Hirokazu Kore'Eda, già vincitore del festival nel 2018 per “Un affare di famiglia”. Questa volta presenta “Monster” ("Kaibutsu" il titolo originale), una storia che ruota attorno a un ragazzino che comincia a comportarsi in modo sempre più strano. Sua madre allora indaga e scopre che un insegnante ha un ruolo decisivo in quanto sta accadendo... «Ho cominciato a lavorare alla sceneggiatura nel 2019, prima che il mondo venisse sconvolto dalla pandemia di Covid» dice il regista «ma sono sorpreso nel vedere che la storia riflette anche la spaccatura che ora esiste tra le persone in tutto il mondo». Le musiche del film sono di Ryuichi Sakamoto: il suo ultimo lavoro prima che il cancro lo uccidesse.

"Straneg way of life" di Almodóvar, con Ethan Hawke e Pedro Pascal

Da segnalare anche il curioso “esperimento” di Pedro Almodóvar, che nel mediometraggio (31 minuti) “Strange way of life” si cimenta addirittura col genere western, “assoldando” per l'occasione Ethan Hawke che duella sullo schermo con Pedro Pascal. «I due si amano. Il western ha sempre mantenuto un certo silenzio sull'omosessualità, anche se in alcuni film ci sono evidenti allusioni. Ero attratto dall'idea di rompere quel silenzio. L'azione si svolge nel 1910, i due uomini hanno circa cinquantacinque anni. Silva (Pedro Pascal) è di origine messicana, solido, emotivo, sfuggente, caloroso. Non vede lo sceriffo Jake (Ethan Hawke) da venticinque anni. Ma ora Jake deve andare alla ricerca di un assassino che secondo alcuni testimoni è il figlio di Silva... e Silva è venuto a intercedere per lui, cercando di convincerlo che il figlio è innocente. Come finirà? Quando ho cominciato a scrivere il film non lo sapevo neanche io. Avevo solo in mente questa situazione: il dovere dello sceriffo di fronte al dolore di un padre».

“Le retour” di Catherine Corsini

In concorso c'è poi anche “Le retour” di Catherine Corsini. La protagonista è Khedidja, una donna di origine africana, che va in Corsica insieme alle figlie per un'offerta di lavoro che è anche un'opportunità di tornare sul'isola che avevano lasciato anni prima in seguito a una tragedia. Ma il film rischia di far parlare più per le polemiche che ne hanno accompagnato la realizzazione che per la qualità. Infatti alcuni testimoni sostengono che sul set sarebbe avvenute molestie, che però la regista e i produttori negano. E il solo fatto che la pellicola sia presente al festival è stato sufficiente a scatenare un acceso dibattito sulla stampa francese.