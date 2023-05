Cannes 76: l’Italia in gara con Bellocchio

Il regista presenta "Rapito", su un caso storico che fece discutere il mondo. Poi Wes Anderson e Scarlett Johansson Paolo Pierobon e il piccolo Enea Sala in "Rapito" Paolo Fiorelli







È il giorno del primo dei tre film italiani in gara per la Palma d'oro. Si tratta di “Rapito” di Marco Bellocchio, che subito dopo il passaggio al festival uscirà anche nelle sale italiane (da giovedi 25).

È un'opera cupa e potente su una vicenda storica che aveva attratto l'attenzione anche di Steven Spielberg (che poi ha rinunciato al progetto di farne un film). È la storia di Edgardo Mortara (interpretato dal giovanissimo Enea Sala e poi,cresciuto, da Leonardo Maltese): un bambino ebreo che nel 1858, a Bologna, fu sottratto alla sua famiglia. Infatti la domestica, credendolo in punto di morte, lo aveva segretamente battezzato, e le leggi dello Stato Pontificio imponevano che avesse un'educazione cristiana. Ne nacque un caso internazionale con proteste in tutto il mondo, ma papa Pio IX (Paolo Pierobon) fu fermissimo nella sua posizione. Il film di Bellocchio va oltre il caso di cronaca per interrogarsi sulle leggi divine e umane e sul rapporto tra fede, coscienza e libertà. E la storia di Edgardo si intreccia con quella dell'unità d'Italia: pochi anni dopo sarebbe arrivata la breccia di Porta Pia e la presa di Roma. Nel cast ci sono anche Fabrizio Gifuni (è l'inquisitore che dà il via alla vicenda), Filippo Timi (un alto ecclesiastico) e Barbara Ronchi e Fausto Russo Alesi (i genitori del bambino).

Completamente diverse le atmosfere dell'altro titolo in gara oggi, quello del regista americano Wes Anderson, che si fa sempre riconoscere per il tono surreale e “fumettoso” e per i cast chilometrici dei suoi film corali. Anche “Asteroid City” non fa eccezione. Vi recitano infatti (tra gli altri) Scarlett Johansson, Jason Schwartzman, Tom Hanks, Tilda Swinton, Edward Norton, Adrien Brody, Liev Schreiber, Hope Davis, Steve Carell, Matt Dillon, Willem Dafoe, Jeff Goldblum e Margot Robbie! Come al solito anche lo spunto è bizzarro e divertente: siamo nel 1955 e appassionati di astronomia di tutta America si incontrano ad Asteroid City, immaginaria cittadina sperduta nel deserto, celebre per “ospitare” i resti di un asteroide e il cratere che ha lasciato. Naturalmente avverranno complicazioni di ogni genere, tra cui... la visita di un'astronave aliena!