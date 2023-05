Cannes 76: va in scena la monarchia inglese

In “Firebrand” Jude Law è Enrico VIII e Alicia Vikander la sua consorte. Che lotta per rimanere viva Alicia Vikander in "Firebrand" Paolo Fiorelli







Non c'è solo l'incoronazione di Carlo III a fare ascolti record. Da almeno un decennio, le storie della monarchia inglese sono un'inesauribile fonte di ispirazione per il cinema e la tv. Lo dimostra anche il film in concorso oggi al festival di Cannes: il dramma storico “Firebrand”, diretto da Karim Aïnouz, vede Jude Law nei panni del collerico Enrico VIII (ebbe sei mogli e causò, tra l'altro, lo scisma della chiesa d'Inghilterra da quella di Roma) e Alicia Vikander in quelli della sua ultima consorte, Katherine Parr. Purtroppo il carattere volitivo di Katherine, e le continue discussioni col re, non aiuteranno il matrimonio. Finché Enrico ritorna da una guerra sempre più malato e paranoico, rivolge la sua furia contro i protestanti radicali e accusa l'amica d'infanzia della regina di tradimento. Ordinando che sia bruciata sul rogo. Inorridita, Katherine comprende che deve lottare per sopravvivere. Riuscirà a non fare la stessa fine della moglie l'ha preceduta, fatta giustiziare da Enrico?

L'altro film in gara oggi è il francese “Anatomia di una caduta” di Justine Triet. Al centro della storia c'è una coppia che vive in montagna con il figlio undicenne. Quando l'umo viene trovato morto ai piedi della loro casa, si apre un'inchiesta: è stato omicidio o suicidio? E il piccolo Daniel assiste al processo in cui la madre è sospettata, e dove tutta la vita della famiglia viene dissezionata come su un tavolo operatorio...

Intanto, in attesa dei tre film che porterà in gara da martedì (quelli di Bellocchio, Moretti e Rohrwacher), il cinema italiano fa parlare di sé grazie alle promozioni dell'Italian Pavillion. Maria Grazia Cucinotta e il regista Fabrizio Maria Cortese hanno presentato “Il meglio di te”, che vedremo nelle sale a ottobre: la pellicola parla di un uomo gravemente malato (Vincent Riotta) che cerca di riallacciare i rapporti con l'ex compagna (Maria Grazia Cucinotta) prima che sia troppo tardi. C'era anche Giusy Ferreri, che per il film ha composto una canzone. Ci ha preso gusto e ha dichiarato che vorrebbe dedicarsi sempre di più alle colonne sonore (del resto il suo ultimo album si intitolava “Cortometraggi” e conteneva una canzone dedicata a Federico Fellini...). E intanto si parla già dei festival futuri: lo ha fatto Claudia Gerini, presentando la prossima edizione del Filming Italy Sardegna che si terrà a Cagliari dal 22 al 25 giugno, e di cui l'attrice sarà presidente della giuria.