Carlo Vanzina: il ricordo di Diego Abatantuono e Jerry Calà

Diego Abatantuono: «Quando mi fece doppiare da Teocoli»

Come ha cominciato a recitare per Carlo Vanzina?

«Lavoravo con i “I Gatti di Vicolo Miracoli”, facevo il tecnico delle luci con loro al Derby di Milano. A un certo punto ho capito che il cinema si faceva a Roma (ci voleva poco, non è che sono un fenomeno) e allora con alcuni soldi che avevo messo via ho affittato un teatro in piazza Navona per fare un mio spettacolo e farmi conoscere. Sono venuti Benigni, Villaggio, Pozzetto, Arbore, tutta gente che più o meno conoscevo già. Ma è anche venuta Monica Vitti con Steno, che era il papà di Carlo Vanzina, e da lì è nato il primo approccio. È nata così: i fratelli Vanzina hanno visto le cose che facevo e Carlo mi ha proposto di fare il primo film che era “Arrivano i Gatti”».

Il personaggio del terrunciello, poi esploso in “Eccezzziunale... veramente” era già nato.

«Come tutti i grandi registi della commedia, anche i fratelli Vanzina si avvalevano di personaggi che già esistevano. Io portavo avanti due personaggi nel mio spettacolo di cabaret, facevo una parte in pugliese e una in Italiano. Ovviamente quella del pugliese era più forte. Ma in “Arrivano i Gatti” facevo un piccolo ruolo».

Il personaggio torna poi in “Una vacanza bestiale”…

«Che era il secondo film dei “Gatti”. Carlo mi propose di fare il personaggio in italiano, anziché quello pugliese che intanto stava esplodendo nei teatri. Lo faccio comunque e l’ultimo giorno mi va via la voce, mi si attaccano le corde vocali. Dopo tre settimane, mi chiama Carlo: “Senti, avevi ragione, è troppo forte quel personaggio, bisogna che lo doppiamo in pugliese”. Dico con un filo di voce: “Carlo, se lo volete, bisogna che aspettiate che mi operi”. Ma loro non potevano aspettare, e nemmeno rinunciarci. E cosa hanno deciso? Di farlo doppiare a Teo Teocoli. Ma ovviamente, per quanto Teo sia bravo e ci conoscessimo bene, non era la stessa cosa».

Come racconterebbe Carlo?

«Come una persona unica. Non posso fermarmi su niente di serio con Carlo, sennò vado subito in grande difficoltà: Carlo era un signore, una persona elegante dentro, uno generoso, uno buono. Non riesco a immaginare di non lavorare più con lui, perché era veramente un’emozione positiva. Quando lavori con un amico, quando senti che c’è affinità, che c’è affetto...».